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SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 07:07
SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Türkiye'de yaşayan ve siyonist İsrail'in vahşetine muhalif Filistinlileri takibe alarak haklarında bilgi toplayan casus Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.