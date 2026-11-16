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Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 07:07

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Türkiye'de yaşayan ve siyonist İsrail'in vahşetine muhalif Filistinlileri takibe alarak haklarında bilgi toplayan casus Serkan Çiçek ile ona yasa dışı veri sağlayan avukat Tuğrulhan Dip'e 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Sema DEMİR
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SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Türkiye'deki İsrail'in orta doğu politikalarına muhalif Filistinli vatandaşları fiziki takip yapıp derlediği bilgileri para karşılığında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne (İÇOM) aktardığı iddia edilen dedektif Serkan Çiçek ile ona illegal veri sağladığı öne sürülen avukat Tuğrulhan Dip hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Çiçek'in faaliyetlerini Dip'in illegal panel sistemlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği belirtilirken bu faaliyetlerin raporlanmasının Türkiye'nin tercih ettiği veya edeceği Ortadoğu politikalarına etki potansiyeli sebebiyle ciddi riskler teşkil ettiği vurgulandı.

7 polis memurundan da bilgi aldıkları tespit edilen 2 şüphelinin 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Çiçek'in sadece bir araştırmadan 4 bin dolar para aldığı saptandı.

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede özel dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

FİLİSTİNLİ VATANDAŞI TAKİP KARŞILIĞINDA 4 BİN DOLAR

Hazırlanan iddianamede, İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) mensubu olan 'Faysal Al-Rashid' kod adlı kişinin, Temmuz 2025'te özel dedektif Çiçek ile irtibat kurarak Türkiye'deki İsrail'in orta doğu politikalarına muhalif, Filistin uyruklu Türk vatandaşı Ayman A.'nın fiziki takip edilmesini istediği aktarıldı. Bunun üzerine Çiçek'in foto-dokümante ve araştırma faaliyeti gerçekleştirdiği, bu çerçevede 4 bin dolar değerinde ödeme aldığı, ödeme işlemleri için ise kendisinin, kız kardeşinin, erkek kardeşinin ve dini nikahlı eşinin hesaplarını kullandığı kaydedildi.

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SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

Görseldekiler: Tuğrulhan Dip, Serkan Çiçek

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI: "TÜRKİYE DEDEKTİFİ???"

İddianamede kod adı 'Faysal Al-Rashid' olan İÇOM mensubunun mesajlaşma uygulaması üzerinden Çiçek'e "Türkiye dedektifi???" şeklinde mesaj göndererek iletişim kurmaya başladığı, hizmet konusunda bilgi almak istediği, daha sonra Ayman A.'nın bilgilerini paylaştığı ve kendisini 'dolandırıcı' şeklinde tanıtarak hakkında bilgi almak istediği mesajlara yer verildi.

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SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

İLLEGAL PANEL SİSTEMLERİNDEN FAYDALANMIŞLAR

Şüpheli Çiçek'in faaliyetlerini şüpheli Dip'in illegal panel sistemlerinden faydalanarak gerçekleştirdiğinin belirtildiği iddianamede, Ayman A.'nın takip edilerek İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne raporlanmasının gerek Türk vatandaşı olması gerekse Türkiye'nin tercih ettiği veya edeceği Ortadoğu politikalarına etki potansiyeli sebebiyle ciddi riskler teşkil ettiği ifade edildi.

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

7 POLİS MEMURUNUN BİLGİ SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma tutanağına göre, Ayman A. hakkında herhangi bir adli işlem kaydı bulunmazken, 2018 tescil tarihli iş yerinin olduğu ve çok sayıda yurt dışı giriş-çıkış kaydının yapıldığı belirlendi.

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

Rapora göre Serkan Çiçek'in birden çok kolluk görevlisiyle görüşmelerinin de tespit edildiği, yapılan çalışmalarda ise 7 polis memurunun Çiçek'e bilgi sağladıklarının belirlendiği ve tüm bunların ortaya çıkmasıyla köstebek polislerin de tutuklandığı belirtildi.

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

REHBERİNDE 5 BİN 245 KİŞİ KAYITLIYMIŞ

Şüpheli Çiçek'in cep telefonu incelemesinde 5 bin 245 kişi kaydının yer aldığı belirlenirken, çok sayıda kişinin fotoğrafları da tespit edildi.

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

2019'da 'Pandora Dedektiflik' adlı sosyal medya hesabı oluşturarak şüpheli Dip ile irtibatlanmaya başladığı, Dip'in casusluk operasyonları çerçevesinde adli işlem yapılan dedektiflere maddi menfaat karşılığında bilgi derlediği aktarıldı.

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

20'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Serkan Çiçek ile Tuğrulhan Dip'in 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

Çiçek ve Dip'in İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.

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