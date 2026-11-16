SON DAKİKA | İsrail casusu dedektif ve avukat hakkında soruşturma tamamlandı: Şok detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Türkiye'deki İsrail'in orta doğu politikalarına muhalif Filistinli vatandaşları fiziki takip yapıp derlediği bilgileri para karşılığında İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne (İÇOM) aktardığı iddia edilen dedektif Serkan Çiçek ile ona illegal veri sağladığı öne sürülen avukat Tuğrulhan Dip hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Çiçek'in faaliyetlerini Dip'in illegal panel sistemlerinden faydalanarak gerçekleştirdiği belirtilirken bu faaliyetlerin raporlanmasının Türkiye'nin tercih ettiği veya edeceği Ortadoğu politikalarına etki potansiyeli sebebiyle ciddi riskler teşkil ettiği vurgulandı.

7 polis memurundan da bilgi aldıkları tespit edilen 2 şüphelinin 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Çiçek'in sadece bir araştırmadan 4 bin dolar para aldığı saptandı.