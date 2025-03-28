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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:12

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı

İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin (26) ve Onur Ödem'in (30) cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Cesetlerin üzerinde herhangi bir darp ve morluk izine rastlanmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | İstanbul Boğazı’nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti. Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı’nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Üstünden Murat Şahin'e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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SON DAKİKA | İstanbul Boğazı’nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı

KISA SÜRE SONRA BİR CESET DAHA ÇIKTI

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı’nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA | İstanbul Boğazı’nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı

Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.