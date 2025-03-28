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SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
13:12
SON DAKİKA | İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler! Peş peşe 2 ceset çıkarıldı
İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizden 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota alınan Murat Şahin (26) ve Onur Ödem'in (30) cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Cesetlerin üzerinde herhangi bir darp ve morluk izine rastlanmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.