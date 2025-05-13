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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:35

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul'da son dakika bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen sarsıntı, vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk verilere göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü açıkladı. Depremin ardından bazı bölgelerde artçı sarsıntılar da kaydedildi. Peki, 13 Mayıs İstanbul'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul'da hissedilen ibir deprem meydana geldi. 13 Mayıs saat 07:18'de yaşanan depreme dair bilgiler paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar, son gelişmeleri dikkatle takip ederken, deprem hakkında yeni bilgiler araştırılıyor. Peki, İstanbul'da şimdi bir deprem mi oldu, merkez üssü ve büyüklüğü ne kadar? İşte, 13 Mayıs 2025 tarihli İstanbul depremine dair güncel veriler…

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM OLDU!

13 Mayıs Saat 07.18'de meydana gelen sarsıntı sonrası araştırmlar başladı.AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.

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SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.8(Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:18 TSİ
Derinlik:6.84 km

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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