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SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:35
SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
İstanbul'da son dakika bir deprem meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen sarsıntı, vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk verilere göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü açıkladı. Depremin ardından bazı bölgelerde artçı sarsıntılar da kaydedildi. Peki, 13 Mayıs İstanbul'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti, merkez üssü neresi?