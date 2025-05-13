SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 13 Mayıs AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul'da hissedilen ibir deprem meydana geldi. 13 Mayıs saat 07:18'de yaşanan depreme dair bilgiler paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar, son gelişmeleri dikkatle takip ederken, deprem hakkında yeni bilgiler araştırılıyor. Peki, İstanbul'da şimdi bir deprem mi oldu, merkez üssü ve büyüklüğü ne kadar? İşte, 13 Mayıs 2025 tarihli İstanbul depremine dair güncel veriler…