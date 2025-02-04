SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak

Son dakika haberleri: İstanbul başta olmak üzere birçok ilde son günlerde etkili olan "yalancı bahar" yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da "Sibirya soğukları" etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle 18 ilçede daha kar yağışının etkili olması beklenirken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Peki İstanbul'da hang ilçelerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...