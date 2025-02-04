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SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:20
SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen Sibirya soğukları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceği tahmin edilirken, İstanbul'un yüksek ve iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde daha yoğun bir şekilde kar yağacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ile 10-12 derece birden azalacağı belirtildi. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde kar yağışı bekleniyor? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...