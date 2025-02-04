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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:20

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen Sibirya soğukları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceği tahmin edilirken, İstanbul'un yüksek ve iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde daha yoğun bir şekilde kar yağacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ile 10-12 derece birden azalacağı belirtildi. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde kar yağışı bekleniyor? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak

Son dakika haberleri: İstanbul başta olmak üzere birçok ilde son günlerde etkili olan "yalancı bahar" yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da "Sibirya soğukları" etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle 18 ilçede daha kar yağışının etkili olması beklenirken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Peki İstanbul'da hang ilçelerde kar yağışı etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak

Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak

Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: 3 ila 10 santimetreye kadar ulaşacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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