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SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
09:55
SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!
SON DAKİKA... Soğuk ve kar yağışlı hava geçtiğimiz haftadan itibaren Türkiye'de etkisini artırdı. Hava sıcaklıkları 12 derecelere çıkarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla ilgili hava durumu tahminlerini açıkladı. Tüm yurdun pazartesiden itibaren Sibirya soğuklarının etkisi altına gireceği vurgulandı. Özellikle İstanbul için uyarı üstüne uyarı yapıldı: Günlerce sürecek…