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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:55

SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!

SON DAKİKA... Soğuk ve kar yağışlı hava geçtiğimiz haftadan itibaren Türkiye'de etkisini artırdı. Hava sıcaklıkları 12 derecelere çıkarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla ilgili hava durumu tahminlerini açıkladı. Tüm yurdun pazartesiden itibaren Sibirya soğuklarının etkisi altına gireceği vurgulandı. Özellikle İstanbul için uyarı üstüne uyarı yapıldı: Günlerce sürecek…

SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!

Kara kış, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkisini artıran kar yağışı, kısa bir ara verse de uzmanlar, Türkiye'nin yeniden Sibirya soğukları etkisi altına gireceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta için uyarı üstüne uyarı yapıldı.

SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.

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SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiği, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI VERİLDİ

Meteoroloji uzmanları ise önümüzdeki haftadan itibaren etkisini artıracak Sibirya soğukları için ardı ardına uyarı yaptı. Şubat ayı boyunca sert bir kış yaşanacağını belirten uzmanlar özellikle İstanbul için kar ve soğuk hava beklendiğini açıkladı.

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