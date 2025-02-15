SON DAKİKA... İstanbul için kar alarmı verildi! Meteoroloji’nden peş peşe uyarı: Sibirya soğukları geliyor, o güne dikkat!

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiği, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.