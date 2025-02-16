Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:49 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:03

SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı

İstanbul ve Ankara için kar alarmı verildi. Şubat ayı itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde kar yağışları görülmüştü. Hatta kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Soğuk havalar hayatı olumsuz etkilemişti. Bu İstanbul ve Ankara için ciddi bir kar uyarısı yapıldı. İstanbullular ve Ankaralılar kara doyacak. Kar yağışı ve soğuk havalar günlerce sürecek. Hatta uzmanlar okulların tatil olabilceğiyle ilgili de uyarı yaptı. Peki İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Pazartesi günü hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da okullar tatil olacak mı? İşte hava durumuyla ilgili İstanbul ve Ankara dahil il il tüm detaylar...

SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı

İstanbul ve Ankara için kar uyarısı yapıldı! Yeni kar dalgası İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli

SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı

İSTANBUL DAHİL 8 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA