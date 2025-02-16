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SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
22:03
SON DAKİKA! İstanbul için yeni kar uyarısı! Günlerce sürecek, soğuk hava donduracak! İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Uzmandan uyarı
İstanbul ve Ankara için kar alarmı verildi. Şubat ayı itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde kar yağışları görülmüştü. Hatta kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Soğuk havalar hayatı olumsuz etkilemişti. Bu İstanbul ve Ankara için ciddi bir kar uyarısı yapıldı. İstanbullular ve Ankaralılar kara doyacak. Kar yağışı ve soğuk havalar günlerce sürecek. Hatta uzmanlar okulların tatil olabilceğiyle ilgili de uyarı yaptı. Peki İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Pazartesi günü hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da okullar tatil olacak mı? İşte hava durumuyla ilgili İstanbul ve Ankara dahil il il tüm detaylar...