İSTANBUL'DA YARIN (22 KASIM PAZAR) HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ, Kırklareli'nin kıyı kesimi ve Edirne'nin Meriç ve Uzunköprü çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Batı ve güneybatı (Lodos), yarın öğle saatlerinden sonra güneydoğu (Keşişleme) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.