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SON DAKİKA | İstanbul sağanak yağışa teslim! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Giriş Tarihi: 21.11.2026 19:14
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 19:33
SON DAKİKA | İstanbul sağanak yağışa teslim! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sarı kodlu uyarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle, kentin bazı bölgelerinde cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini ise su bastı.