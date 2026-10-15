SON DAKİKA… İstanbul Valiliği’nden megakent için kuvvetli yağış uyarısı! Yarın şiddetini artıracak: O bölgeler için alarm verildi

VALİ GÜL AFET SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanakla ilgili yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin Eyüpsultan'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'a 1942 yılından bu yana düşen en yüksek yağış miktarından bahsettiklerini belirten Gül, "Geçmiş yıllarda 200 kiloya yakın bir düşüş olmuş. Bugünkü rakamımız 261 kilo olarak ölçüldü. Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Gül, ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu bire bir takip ettiğini, bakanların da süreçle yakından ilgilendiğini, kendi alanlarıyla ilgili zaman zaman kendilerinden bilgi alarak ve talimatlarını ilettiklerini vurguladı.

İlk andan itibaren il ve ilçe afet koordinasyon kurullarının toplanarak çalışmalara başlandığını dile getiren Gül, "Bildiğiniz gibi afetlerle ilgili il ve ilçe koordinasyon kurullarının dışında ayrıca çalışma gruplarımız var. Selle ilgili de 19 çalışma grubumuz kendi alanlarıyla ilgili teknik olarak çalışmalara başladılar. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, 1. Ordu Komutanlığımız, Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, Kızılayımız ve bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında bu çalışmayı sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, 8 bin 597 kurtarma personelinin yanı sıra 38 bin destek personeli olmak üzere toplamda 46 bin 597 personelin hizmet verdiğine dikkati çekerek, bu ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldıklarını vurguladı.