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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul yolu ulaşıma kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 16:28

SON DAKİKA: İstanbul yolu ulaşıma kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Son dakika haberi:Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 9 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

SON DAKİKA: İstanbul yolu ulaşıma kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü'nde meydana geldi.

SON DAKİKA: İstanbul yolu ulaşıma kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 7101 plakalı kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak yan yattı.

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SON DAKİKA: İstanbul yolu ulaşıma kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi.

SON DAKİKA: İstanbul yolu ulaşıma kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul yolu ulaşıma kapandı! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA