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SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul'da okullar tatil olur mu?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:27
SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul'da okullar tatil olur mu?
SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde yeni haftada sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da yağışların 4 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...