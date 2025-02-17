SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekiyor.