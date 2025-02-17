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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul'da okullar tatil olur mu?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:27

SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul'da okullar tatil olur mu?

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde yeni haftada sıcaklıkların 2-4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da yağışların 4 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda; yeni haftada İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Raporda, Marmara Bölgesinde 2 ila 4 derece düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

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SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

Genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekiyor.

SON DAKİKA | İstanbul’a kar geri dönüyor! 0 dereceye düşecek, 4 gün bitmeyecek: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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