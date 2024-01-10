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Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
18:23
Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Ocak ayının ilk aylarından itibaren Türkiye, yeni bri soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde karla karışık yağmur etkili olurken,Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'a kuvvetli kar yağışı için tarih verdi. Peki önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları ve İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih...