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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 18:23

Son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Ocak ayının ilk aylarından itibaren Türkiye, yeni bri soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde karla karışık yağmur etkili olurken,Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'a kuvvetli kar yağışı için tarih verdi. Peki önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları ve İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih...

Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

"İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı uzun süredir merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülürken, İstanbul'da yeni bir kar yağışı beklendiği ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı için tarih verdi. Kar yağışının İstanbul'un yanı sıra birçok ilde de etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Türkiye, ocak ayının ilk haftasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, birçok ilde kar yağışı ve kuvvetli sağanak etkili oldu.

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Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kuvvetli kar yağışı etkili olurken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyordu.

Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görüldü.

Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde de kar yağışı görülürken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu.

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