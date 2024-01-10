Son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verip uyardı: Çok kuvvetli geliyor

"İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı uzun süredir merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülürken, İstanbul'da yeni bir kar yağışı beklendiği ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı için tarih verdi. Kar yağışının İstanbul'un yanı sıra birçok ilde de etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...