Son Dakika: İstanbul’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 22:43'te gerçekleşen deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremin merkezi Marmara Denizi olarak açıklanırken, derinliği ise 9.36 kilometre olarak belirtildi. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. İşte ayrıntılar...