Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 23:06

Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Marmara Denizi'nde, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 22:43'te (yerel saatle) gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Büyükçekmece'ye yaklaşık 21 kilometre mesafede, Marmara Denizi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 9.36 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul'un bazı ilçeleri başta olmak üzere çevre bölgelerde de hafif şekilde hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi. İşte detaylar...

Son Dakika: İstanbul’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Marmara Denizi'nde, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 22:43'te gerçekleşen deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremin merkezi Marmara Denizi olarak açıklanırken, derinliği ise 9.36 kilometre olarak belirtildi. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. İşte ayrıntılar...

Son Dakika: İstanbul’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre İstanbul Büyükçekmece merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.36 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: İstanbul’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük 3.5 (ML)
Yer Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih(UTC) 27-04-2025 19:43:40
Enlem 40.8567
Boylam 28.3475
Derinlik 9.36 (KM)
Son Dakika: İstanbul’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: İstanbul’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ