Haberler
Yaşam
Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
23:06
Son Dakika: İstanbul'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle İsanbul depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son Dakika: Marmara Denizi'nde, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 22:43'te (yerel saatle) gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Büyükçekmece'ye yaklaşık 21 kilometre mesafede, Marmara Denizi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 9.36 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul'un bazı ilçeleri başta olmak üzere çevre bölgelerde de hafif şekilde hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi. İşte detaylar...