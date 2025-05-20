SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!

İstanbul'da yaşanan ani sarsıntı sonrası Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen bu hareketlilikle ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Konu hakkında AFAD "İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem oldu." açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...