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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 23:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 23:57

SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!

İstanbul'da hissedilen sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada paylaşılan mesajlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Konu hakkında AFAD yetkilileri tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada depremin İstanbul Büyükçekmece merkezli olduğu anlaşıldı. Peki, İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? İşte, İstanbul'da hissedilen depremin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!

İstanbul'da yaşanan ani sarsıntı sonrası Vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen bu hareketlilikle ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Konu hakkında AFAD "İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem oldu." açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

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SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!

AFAD: "İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem oldu." açıklaması yaparken, bunun üzerinde Kandilli ise İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-20
Saat:23:36:53 TSİ
Enlem:40.815 N
Boylam:28.38583 E
Derinlik:8.16 km

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!

SON DEPREMLER LİSTESİ: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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