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SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
23:57
SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üstü neresi? AFAD duyurdu!
İstanbul'da hissedilen sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada paylaşılan mesajlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Konu hakkında AFAD yetkilileri tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada depremin İstanbul Büyükçekmece merkezli olduğu anlaşıldı. Peki, İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? İşte, İstanbul'da hissedilen depremin detayları...