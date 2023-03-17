SON DAKİKA: İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek sıraladı: "Bizim tek kurtuluşumuz..."

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. İstanbul'da riskli ve zemini sağlam ilçeleri tek tek sıralayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un büyük risk altında olduğunu dile getiren Şükrü Ersoy, "Bizim tek kurtuluşumuz sağlam binalar. Özellikle riskli alanlarda riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte Şükrü Ersoy'un İstanbul depremine ilişkin açıklamaları ve son dakika haberinin detayları...