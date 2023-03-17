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Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:52

SON DAKİKA: İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek sıraladı: "Bizim tek kurtuluşumuz..."

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. İstanbul'da riskli ve zemini sağlam ilçeleri tek tek sıralayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'un büyük risk altında olduğunu dile getiren Şükrü Ersoy, "Bizim tek kurtuluşumuz sağlam binalar. Özellikle riskli alanlarda riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte Şükrü Ersoy'un İstanbul depremine ilişkin açıklamaları ve son dakika haberinin detayları...

İHA
SON DAKİKA: İstanbul’da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek sıraladı: Bizim tek kurtuluşumuz...

SON DAKİKA HABERLERİ: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler Marmara'da beklenen depreme çevrildi. AFAD Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada, riskli alanlarda bulunan riskli binaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Bizim tek kurtuluşumuz sağlam binalar" diyen Ersoy, İstanbul'daki riskli ve zemini sağlam ilçeleri de tek tek sıraladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: İstanbul’da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek sıraladı: Bizim tek kurtuluşumuz...

"KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILMALI"

Olası İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunan AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde 7 şiddetinden büyük bir depremin olabileceğini belirtti. Ersoy, deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı! "İstanbul büyük risk altında" | Video

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SON DAKİKA: İstanbul’da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek sıraladı: Bizim tek kurtuluşumuz...

Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı. Karot testine de değinen Ersoy, karot testinin sadece 1 tane örnek olduğunu ve başka testlerin de yapılması gerektiğini açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul’da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek sıraladı: Bizim tek kurtuluşumuz...

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

İstanbul çevresinde 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceğini söyleyen AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul'da 7'den büyük bir deprem Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak. Ama bu şimdi de olur bir 30 yıl sonra da olur. Eninde sonunda olacak. Bekleyiş süresi çok fazla olmayabilir.

SON DAKİKA: İstanbul’da hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek sıraladı: Bizim tek kurtuluşumuz...

Eninde sonunda İstanbul çevresinde büyük bir deprem olabilir. Bu bakımdan deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle riskli alanlarda riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

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