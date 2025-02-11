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SON DAKİKA | İstanbul'da okul tatili kararı: Vali Davut Gül beklenen açıklamayı duyudu: Yarın okul var mı? Okullar tatil edildi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:27
SON DAKİKA | İstanbul'da okul tatili kararı: Vali Davut Gül beklenen açıklamayı duyudu: Yarın okul var mı? Okullar tatil edildi mi?
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı sonrası öğrenciler, yarın okul var mı? 12 Şubat 2025 Çarşamba okullar tatil edildi mi? sorularına yanıt arıyordu. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin merakla beklediği kar tatili haberini resmen duyurdu. İşte İstanbul'da kar tatili haberinin ayrıntıları...