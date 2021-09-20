Son dakika: İstanbul’da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

Son dakika haberi: İstanbulMaltepe'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkartılan Serdar Yazıcı (32), geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başka bir suçtan yürütülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sedanur Şen'in ölüne ilişkin Metris Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim huzuruna çıkan şüpheli Yazıcı, olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını söylerken Hakimlik, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Yazıcı'nın tutuklanmasına karar verdi.