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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:31

Son dakika: İstanbul'da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkartılan Serdar Yazıcı (32), geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başka bir suçtan yürütülen soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sedanur Şen'in ölüne ilişkin Metris Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim huzuruna çıkan şüpheli Yazıcı, olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını söylerken Hakimlik, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Yazıcı'nın tutuklanmasına karar verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: İstanbul’da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli Serdar Yazıcı (32) "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Yazıcı'nın hakimlik sorgusunda "Sedanur Şen'in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur. Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Son dakika: İstanbul’da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

Başka bir suçtan tutuklu bulunan şüpheli Serdar Yazıcı, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

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Son dakika: İstanbul’da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

SEDANUR ŞEN'İN VEFAT ETMESİYLE BENİM İLGİM YOKTUR

Şüpheli Yazıcı'nın hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Sedanur Şen'in vefat etmesiyle benim ilgim yoktur.

Son dakika: İstanbul’da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

Ona uyuşturucu maddeyi ben vermedim. Sedanur'un uyuşturucudan ya da başka bir nedenle öldüğü konusunda benim bir bilgim yoktur. Benim bildiğim bu olayla bir ilgim olmadığıdır.

Son dakika: İstanbul’da Sedanur Şen şüpheli bir şekilde ölmüştü! Korkunç olayda flaş gelişme...

Ölümün benimle ilgisi bulunmadığı otopsi raporunda çıkacaktır. Bu olaylar nedeniyle savcılık hakkımda yakalama isteyince uyuşturucu kullanmış olduğumdan dolayı ben de başka birisinden uyuşturucu satın aldım.

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