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Son dakika | İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı
Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:44
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
07:44
Son dakika | İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı
Son dakika haberler: İngiltere'den İstanbul'a estetik operasyon geçirmek için gelen Karolin P. isimli genç kadın, özel bir hastanede bıçak altına yattı. Ancak sonrasında kabusu yaşadı. Anestezinin etkisi altındayken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını belirten Karolin P., yaşadıklarını hastane yönetimine bildirdi. İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.