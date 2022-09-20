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Haberler Yaşam Son dakika | İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı
Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:44

Son dakika | İstanbul'da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

Son dakika haberler: İngiltere'den İstanbul'a estetik operasyon geçirmek için gelen Karolin P. isimli genç kadın, özel bir hastanede bıçak altına yattı. Ancak sonrasında kabusu yaşadı. Anestezinin etkisi altındayken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını belirten Karolin P., yaşadıklarını hastane yönetimine bildirdi. İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika | İstanbul’da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

Son dakika haberler: Estetik ameliyat olmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. isimli genç kadın, Şişli'deki özel bir hastanede bıçak altına yattı. Anestezi etkisindeyken kendisiyle ilgilenen erkek hemşire Fatih B.'nin istismarına maruz kaldığını ileri süren Karolin, durumu hastane yönetimine bildirdi.

Son dakika | İstanbul’da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

İddiaların odağındaki hemşire Fatih B.'nin ise tacizin yaşandığı günün sabahında istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.

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Son dakika | İstanbul’da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

ESTETİK AMELİYAT İÇİN GELDİ! HEMŞİRE TACİZİNE UĞRADI

Estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. hayatının şokunu yaşadı. Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaşan genç kadın, 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı.

Son dakika | İstanbul’da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

ANESTEZİ ALTINDAYKEN TACİZ

Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel tacizde bulundu.

Son dakika | İstanbul’da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

YARI BAYGINKEN...

Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

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