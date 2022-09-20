Son dakika | İstanbul’da taciz skandalı: Anestezi altındaki İngiliz hastaya cinsel saldırı

YARI BAYGINKEN...

Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.