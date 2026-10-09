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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 09.10.2026 13:45 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 14:12

SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

SON DAKİKA | İstanbul Bayrampaşa'da bir otopark içinde araçlarına binecekleri sırada önleri kesilen 3 kişi, ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler tarafından gasp edildi. Şüpheliler aracın bagajında bulunan 7 kilogram altın ile 35 bin Euro'yu alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Yunus Emre KAVAK
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SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

SON DAKİKA | Bayrampaşa Cevatpaşa Millet caddesi üzerinde bulunan bir otopark içinde 30 Eylül günü sabah saatlerinde meydana geldi.

SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

İddiaya göre iş insanı R.B., B.B. ve N.B. araçlarına binecekleri sırada otoparka iki araçla 7 kişi geldi. Şüpheliler uzun namlulu silahla 3 kişiyi tehdit etti. Ardından 3 iş adamının aracının bagajında bulunan yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 7 kilogram altın ve 35 bin Euro'yu alıp kaçtı.

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SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

GÖRÜNTÜLERDEN 12 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Bir kısmı Sapanca'da bir Bungalovda saklandığı belirlenen şüpheliler operasyonla gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

BUNGALOVDA YAKALANDILAR

Gözaltına alınan 12 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada silah ve fişekler ele geçirilirken yanlarında 13 bin Euro ve 16 bin 250 lira bulundu.

SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

SOYGUN ÖNCESİ MESAJLAR, SONRASINDA PARA DESTELERİYLE POZ VERDİLER

Yapılan soruşturmada şüphelilerle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin soygun öncesindeki WhatsApp yazışmalarında birbirlerine konum göndererek buluşma noktasını belirledikleri, "Karşıdaki otopark", "Herkes geçti mi araçlara?" ve "Herkes geçince yazsın" mesajlarıyla hareketlerini koordine ettikleri görüldü.

SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

Soygun sonrasına ait olduğu belirtilen fotoğraflarda ise bazı şüphelilerin araç içerisinde deste deste paralarla poz verdiği dikkat çekti. Şüphelilerden birinin tabancayla çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıkan görüntüler arasında yer aldı.

SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

İşte o mesajlar...

SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #BAYRAMPAŞA

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