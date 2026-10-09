SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…

İddiaya göre iş insanı R.B., B.B. ve N.B. araçlarına binecekleri sırada otoparka iki araçla 7 kişi geldi. Şüpheliler uzun namlulu silahla 3 kişiyi tehdit etti. Ardından 3 iş adamının aracının bagajında bulunan yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 7 kilogram altın ve 35 bin Euro'yu alıp kaçtı.