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SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 09.10.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 14:12
SON DAKİKA | İstanbul’da uzun namlulu dehşet: Otoparkta 50 milyonluk gasp yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı…
SON DAKİKA | İstanbul Bayrampaşa'da bir otopark içinde araçlarına binecekleri sırada önleri kesilen 3 kişi, ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler tarafından gasp edildi. Şüpheliler aracın bagajında bulunan 7 kilogram altın ile 35 bin Euro'yu alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay anına dair görüntülerde ortaya çıktı. İşte detaylar...