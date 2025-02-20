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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül'den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
18:31
SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül'den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?
Son dakika kar tatili haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Altay kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. Megakent İstanbul'da da etkili olan kar yağışı sonrası gözler kar tatili haberlerine çevrildi. İstanbul Valiliği Yarın okul var mı? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? sorularını yanıtlamak için saat verdi. Vali Davut Gül, saat 18.00'de merakla beklenen kar tatili haberi için açıklama yaptı. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil edildi mi? İşte son dakika kar tatili haberinin ayrıntıları...