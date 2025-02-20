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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül'den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:31

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül'den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?

Son dakika kar tatili haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Altay kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. Megakent İstanbul'da da etkili olan kar yağışı sonrası gözler kar tatili haberlerine çevrildi. İstanbul Valiliği Yarın okul var mı? 21 Şubat Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? sorularını yanıtlamak için saat verdi. Vali Davut Gül, saat 18.00'de merakla beklenen kar tatili haberi için açıklama yaptı. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil edildi mi? İşte son dakika kar tatili haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül’den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?

Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentteki ulaşımı aksattı. Trafik durma noktasına gelirken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluştu. Kar yağışı sonrası İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu günün en çok araştırılan konusu oldu. 20 Şubat'ta okulların tatil edilmesinin ardından gözler 21 Şubat Şubat Cuma için kar tatili haberine çevrildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatili kararını duyurdu.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül’den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?

İSTANBUL'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar ulaşacağı tahmin edilirken, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da eğitime bir gün ara verilmişti.

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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül’den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirterek, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül’den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (21 ŞUBAT CUMA)

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapılması beklenirken, Vali Davut Gül, AFAD il binasında beklenen açıklamayı yaptı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül’den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?

İstanbul Valisi Davut Gül, 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Gül, "Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir." dedi.

SON DAKİKA: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama!

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