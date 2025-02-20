SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vali Gül’den 21 Şubat Cuma günü için açıklama! İstanbul’da kar tatili uzatıldı mı?

Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentteki ulaşımı aksattı. Trafik durma noktasına gelirken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluştu. Kar yağışı sonrası İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu günün en çok araştırılan konusu oldu. 20 Şubat'ta okulların tatil edilmesinin ardından gözler 21 Şubat Şubat Cuma için kar tatili haberine çevrildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatili kararını duyurdu.