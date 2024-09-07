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Giriş Tarihi: 07.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 13:57

SON DAKİKA: İşte Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...

Son dakika... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18'inci gününe girdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen özel bir ekibin yaptığı arama çalışmalarında küçük kızdan halen bir iz yok. Jandarma timlerinden oluşan özel ekibin dün derede hassas burun köpeklerinin de katılımıyla geç saatlere kadar yaptığı çalışmalarda Narin'e ait bir emareye ulaşılmadı. Narin'i arama çalışmaları kapsamında, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) yaklaşık 2 saat boyunca bölgeyi havadan görüntüledi. Bu arada, Narin'in DNA örneklerine rastlanan amcaya ait araçta, yeniden bir detaylı inceleme yapıldı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: İşte Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran'ın kaybolması olayıyla ilgili son dakika haberi geldi. Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 18'nci güne girdi. Çalışmalar, Narin'in kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz deresinde yoğunlaştı. Öte yandan; Narin Güran'ın DNA'sının çıktığı aracı SABAH ilk kez görüntüledi!

SON DAKİKA: İşte Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...

Narin'in DNA'sının çıktığı araç

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Taşvantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir bir iz yok.

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SON DAKİKA: İşte Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...

DEREDE ARAMA

Küçük kızla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, gelen bir ihbar sonrası Tavşantepe Köyü'ne 10 kilometre mesafede bulunan bir derede arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: İşte Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...

Çalışmalara arama köpeklerinin de katıldığı bildirildi.

*Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile tutuklu olan amcasının aracıyla köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

SON DAKİKA: İşte Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...

SIR 12 DAKİKA

*Tutuklu köy muhtarı amca Salim Güran'ın ifadesinde, sır 12 dakika ile ilgili, Narin'in kaybolmasından 10 dakika sonra köyde şüpheli bir aracın görülmesi üzerine hızla olay yerine gittiğini ancak söz konusu yerde eski muhtarın çocuklarının araba kullandığını gördüğünü ileri sürdü.

SON DAKİKA