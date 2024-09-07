SON DAKİKA: İşte Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...

Çalışmalara arama köpeklerinin de katıldığı bildirildi.

*Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile tutuklu olan amcasının aracıyla köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.