Giriş Tarihi: 07.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
13:57
SON DAKİKA: İşte Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın DNA’sının çıktığı o araç! SABAH görüntüledi...
Son dakika... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18'inci gününe girdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen özel bir ekibin yaptığı arama çalışmalarında küçük kızdan halen bir iz yok. Jandarma timlerinden oluşan özel ekibin dün derede hassas burun köpeklerinin de katılımıyla geç saatlere kadar yaptığı çalışmalarda Narin'e ait bir emareye ulaşılmadı. Narin'i arama çalışmaları kapsamında, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) yaklaşık 2 saat boyunca bölgeyi havadan görüntüledi. Bu arada, Narin'in DNA örneklerine rastlanan amcaya ait araçta, yeniden bir detaylı inceleme yapıldı.