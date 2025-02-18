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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:54

SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!

SON DAKİKA... İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldıran 15 yaşındaki katil B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özel İtalyan Lisesi öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, gözyaşları ile toprağa verilirken katil için sosyal medyada yapılan yorumlar tüyler ürpertti!

Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!

İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti.

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SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!

'ÇOK YAKIŞIKLISIN' DEYİP BIÇAKLADI!

Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!

Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı.

SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI…

Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

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