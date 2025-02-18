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SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:54
SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!
SON DAKİKA... İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldıran 15 yaşındaki katil B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özel İtalyan Lisesi öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, gözyaşları ile toprağa verilirken katil için sosyal medyada yapılan yorumlar tüyler ürpertti!