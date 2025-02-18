SON DAKİKA... İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki katile kan donduran destek!

'ÇOK YAKIŞIKLISIN' DEYİP BIÇAKLADI!

Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.