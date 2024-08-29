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Giriş Tarihi: 29.08.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:24

SON DAKİKA: İzmir'de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İzmir'de 2.5 ay önce boşanma davası açan eşi Naciye Şimşek'i barışmaya ikna edemeyince bunalıma girip kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira'ya (14) kurşun yağdırarak öldürüp, kızı Hiranur'u (11) ağır yaralayan 45 yaşındaki fabrika işçisi Vesim Şimşek, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Cani baba, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: İzmir’de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: 27 Ağustos günü İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde 45 yaşındaki Vesim Şimşek, eşi Naciye Şimşek'in evi terk edip dönmemesi üzerine 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek'e kurşun yağdırdı. 3 çocuğunu katleden Şimşek aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Cani baba, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

SON DAKİKA: İzmir’de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba hayatını kaybetti

EŞİNİ İKNA EDEMEYİNCE ÇOCUKLARINI KATLETTİ!

Olay, 27 Ağustos'ta sabah saatlerinde Altındağ semti 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, geçirdiği iş kazası nedeniyle evde tedavi görmeye başladı.

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SON DAKİKA: İzmir’de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba hayatını kaybetti

Yaklaşık 2.5 ay önce boşanma davası açan eşi Naciye Şimşek evi terk etti.

SON DAKİKA: İzmir’de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba hayatını kaybetti

Eşini barışmaya ikna edemeyen ve 4 çocuğuyla birlikte yaşamını sürdüren Vesim Şimşek bunalıma girdi.

SON DAKİKA: İzmir’de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba hayatını kaybetti

Vesim Şimşek eşini arayıp 'büyük bir olay duyacaksın' dedikten sonra 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek isimli kızlarını yanına alarak kendine ait zeytinliğe getirdi.

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