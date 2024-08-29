Giriş Tarihi: 29.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
12:24
SON DAKİKA: İzmir'de 3 çocuğunu silahla katletmişti! Cani baba hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: İzmir'de 2.5 ay önce boşanma davası açan eşi Naciye Şimşek'i barışmaya ikna edemeyince bunalıma girip kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira'ya (14) kurşun yağdırarak öldürüp, kızı Hiranur'u (11) ağır yaralayan 45 yaşındaki fabrika işçisi Vesim Şimşek, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Cani baba, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...