Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:08

SON DAKİKA: İzmir'de baba katliamı: 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü!

İzmir'de 45 yaşındaki fabrika işçisi Vesim Şimşek, 2.5 ay önce boşanma davası açtıktan sonra evi terk eden eşi Naciye Şimşek'i barışmaya ikna edemedi. Bunun üzerine bunalıma giren Vesim Şimşek, kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) ve Hiranur Şimşek'i (11) kendisine ait zeytinliğe getirdi. Burada ateş ettiği 4 kızından 3'ü yaşamını yitirirken, aynı silahla intihar girişiminde bulanan baba Vesim ile kızı Hiranur ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Vesim Şimşek'in eşi Naciye Şimşek'i olaydan önce arayarak 'Büyük bir olay duyacaksın' dediği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: İzmir’de baba katliamı: 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Olay, sabah saatlerinde Altındağ semti 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, geçirdiği iş kazası nedeniyle evde tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 2.5 ay önce boşanma davası açan eşi Naciye Şimşek evi terk etti.

SON DAKİKA: İzmir’de baba katliamı: 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Eşini barışmaya ikna edemeyen ve 4 çocuğuyla birlikte yaşamını sürdüren Vesim Şimşek bunalıma girdi. Vesim Şimşek eşini arayıp 'büyük bir olay duyacaksın' dedikten sonra 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek isimli kızlarını yanına alarak kendine ait zeytinliğe getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: İzmir’de baba katliamı: 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Burada cinnet getiren Vesim Şimşek, yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

SON DAKİKA: İzmir’de baba katliamı: 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA: İzmir’de baba katliamı: 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Ağır yaralanan Vesim ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SON DAKİKA