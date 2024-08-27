Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
14:08
SON DAKİKA: İzmir'de baba katliamı: 4 çocuğunun 3'ünü öldürdü!
İzmir'de 45 yaşındaki fabrika işçisi Vesim Şimşek, 2.5 ay önce boşanma davası açtıktan sonra evi terk eden eşi Naciye Şimşek'i barışmaya ikna edemedi. Bunun üzerine bunalıma giren Vesim Şimşek, kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) ve Hiranur Şimşek'i (11) kendisine ait zeytinliğe getirdi. Burada ateş ettiği 4 kızından 3'ü yaşamını yitirirken, aynı silahla intihar girişiminde bulanan baba Vesim ile kızı Hiranur ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Vesim Şimşek'in eşi Naciye Şimşek'i olaydan önce arayarak 'Büyük bir olay duyacaksın' dediği öğrenildi.