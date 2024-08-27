SON DAKİKA: İzmir’de baba katliamı: 4 çocuğunun 3’ünü öldürdü!

Burada cinnet getiren Vesim Şimşek, yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.