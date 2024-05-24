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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir'de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:56

SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir'de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Son dakika İzmir deprem ile sallandı. Bölge sakinleri hissedilen depremin ardından araştırmalara hız kazandırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip edilen grafiğe göre depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği yakın mercek altında. Peki; 24 Mayıs İzmir'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir’de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

İzmir deprem haberi gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi ile kontrol edilen sarsıntıya dair merkez üssü, büyüklük, derinlik gibi bilgiler takip ediliyor. İşte, İzmir'de deprem hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir’de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

İZMİR'DE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre İzmir Torbalı'da deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 9.6 km ölçüldü.

İşte, depreme dair bilgiler:

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SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir’de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

TORBALI (İZMİR)

Tarih/Saat: 24.05.2024, 09:02:27

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 9.6 km

SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir’de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir’de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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