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SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir'de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:56
SON DAKİKA: İZMİR DEPREM ile sallandı! 24 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir'de deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
Son dakika İzmir deprem ile sallandı. Bölge sakinleri hissedilen depremin ardından araştırmalara hız kazandırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip edilen grafiğe göre depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği yakın mercek altında. Peki; 24 Mayıs İzmir'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...