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Haberler Yaşam İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:25

İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar sonrasında detayları öğrenmek isteyenler İzmir'de deprem mi oldu? sorusuna cevap arıyor. Son dakika İzmir deprem verileri ve tüm detaylar.

İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

İzmir'in Buca ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 23:51'de yerin 9.23 Kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrasında detayları merak edenler yoğun olarak İzmir'de deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | İZMİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İzmir deprem bilgileri şöyle;

İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD VERİLERİ

İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
SON DAKİKA