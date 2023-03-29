Haberler Yaşam İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:25

İzmir deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar sonrasında detayları öğrenmek isteyenler İzmir'de deprem mi oldu? sorusuna cevap arıyor. Son dakika İzmir deprem verileri ve tüm detaylar.