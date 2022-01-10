Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganla ilgili ders gibi karar

Son dakika... İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Birçok suçtan tutuklanan Yılmaz'ın bu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adliyedeki kamera görüntülerini inceledi.
YARALAMA YOK
İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmedi, iddianın soyut bir iddiadan öteye gitmediği ortaya çıktı. Savcılık, 'kasten yaralama' suçundan başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.