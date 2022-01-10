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Haberler Yaşam Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganla ilgili ders gibi karar
Giriş Tarihi: 10.01.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:00

Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganla ilgili ders gibi karar

Son dakika haberler: Metroda bıçaklı saldırgan olarak hafızalara kazınan isimle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapıldığında ise olayın saldırganın anlattıklarıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili son dakika haberleri...

ARZU KAYA
Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana ilgili ders gibi karar

Son dakika... İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Birçok suçtan tutuklanan Yılmaz'ın bu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adliyedeki kamera görüntülerini inceledi.

YARALAMA YOK

İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmedi, iddianın soyut bir iddiadan öteye gitmediği ortaya çıktı. Savcılık, 'kasten yaralama' suçundan başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana ilgili ders gibi karar

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen yıl Kasım ayında tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın adliyeye getirildiği sırada orada bulunan kadın bir polisten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana ilgili ders gibi karar

Hem suçlu hem güçlü yaptığı savunma ve şikayetin ardından savcılık ise kararını verdi.

Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana ilgili ders gibi karar

"BİLETMEK İÇİN YANIMA BIÇAK ALDIM" SAVUNMASI

Türkiye'de geniş yankı bulan olayda saldırgan Emrah Yılmaz, evden çıkarak Ataşehir Ünalan'a gitmek için Maltepe Huzurevi durağından Kadıköy metrosuna bindiğini ve ekmek bıçağını biletmek için gazete kağıdına sararak yanına aldığını öne sürerek, "Cebimde bıçakla metroya bindim. Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Uyardım ama kapatmadı" diyerek tartıştıklarını söyledi.

Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana ilgili ders gibi karar

BIÇAĞI ÇEKİP, KORKU SALDI

Karşısında oturan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Damgacı'nın kendisine tepki gösterdiğini iddia eden Yılmaz, küfür ederek eliNdeki bıçağı kadınlara savurdu. Anne Damgacı ise, "Sesini yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı.

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