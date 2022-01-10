Son dakika | Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganla ilgili ders gibi karar

BIÇAĞI ÇEKİP, KORKU SALDI

Karşısında oturan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Damgacı'nın kendisine tepki gösterdiğini iddia eden Yılmaz, küfür ederek eliNdeki bıçağı kadınlara savurdu. Anne Damgacı ise, "Sesini yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı.