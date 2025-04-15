SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

"KURYE İLE İLAÇ GÖNDERİP 20 BİN'E YUMURTALIK SATIŞI"

İhbara konu olay iddiaya göre şu şekilde gelişti. Kadın doğum polikliniği "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler altında genç kadınlara kurye aracılığı ile hormon ve yumurta artırıcı bir ilaç gönderdi.



