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SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
06:59
SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer
Son dakika haberi: İstanbul'da özel bir kadın doğum kliniği CIMER üzerinden yapılan, ardından Sağlık Bakanlığı'nın devreye girdiği bir skandalla anıldı. İddiaya göre, paraya ihtiyacı olan genç kadınlara yan etkileri oldukça fazla olan bir ilaç verilerek yumurtalarının artması ardından Amerika'da usulsüz yumurta ticareti yaptırılması sağlandı.