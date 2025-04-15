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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:59

SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

Son dakika haberi: İstanbul'da özel bir kadın doğum kliniği CIMER üzerinden yapılan, ardından Sağlık Bakanlığı'nın devreye girdiği bir skandalla anıldı. İddiaya göre, paraya ihtiyacı olan genç kadınlara yan etkileri oldukça fazla olan bir ilaç verilerek yumurtalarının artması ardından Amerika'da usulsüz yumurta ticareti yaptırılması sağlandı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

Son dakika haberi: Sağlık skandalı iddiasına konu olan olay İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde yaşandı. CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.

SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

"KURYE İLE İLAÇ GÖNDERİP 20 BİN'E YUMURTALIK SATIŞI"

İhbara konu olay iddiaya göre şu şekilde gelişti. Kadın doğum polikliniği "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler altında genç kadınlara kurye aracılığı ile hormon ve yumurta artırıcı bir ilaç gönderdi.

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SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

2 hafta boyunca bu ilacı kullanan kadınlar yurtdışına gönderilerek oradaki hastanelerin tüp bebek merkezinde yumurtaların satışı yapıldı. Bu kadınlara ilaç kullanımı sonucunda çıkan olgun yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20 ile 40 bin lira arasında değişen para teklifleri sunuldu.

SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

"AMERİKA İLE KOORDİNELİ SAÇ, GÖZ RENGİ ANKETLERİ YAPILDI"

Yapılan bu usulsüzlüğün klinikle koordineli kişilerce yapıldığı belirtilen ihbarda, işlem süresince kadınlara çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler de yapıldı.

SON DAKİKA | Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş aralığındaki genç kadınların kandırılarak bu uygulamanın yapıldığı ve Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.