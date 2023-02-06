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Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar! 'Felaket çok büyük, 130 atom bombası gücünde"
Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:58

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar! 'Felaket çok büyük, 130 atom bombası gücünde"

Son dakika haberleri: Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini saat 04.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen depremde 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yakalandı. Depremin ardından uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar! ’Felaket çok büyük, 130 atom bombası gücünde

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar! ’Felaket çok büyük, 130 atom bombası gücünde

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedildi.

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Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar! ’Felaket çok büyük, 130 atom bombası gücünde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar! ’Felaket çok büyük, 130 atom bombası gücünde

Depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar! ’Felaket çok büyük, 130 atom bombası gücünde

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade etti.

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