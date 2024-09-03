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Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 06:11

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş'ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi: Yüzyılın felaketinde merkez üssü olan ilde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Her yaşanan deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine dönüyor. Depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliği takip ediliyor. Peki; 3 Eylül Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Kahramanmaraş deprem şiddeti ve merkez üssü gündemdeki yerini aldı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilerde artçı sarınstının detayları belli oldu. Sarsıntıyı hisseden şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Kahramanmaraş deprem ile sallandı. 3.7 büyüklüğünde ölçülen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. 2 Eylül saat 23.59'da gerçekleşen deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)

Tarih:2024-09-02

Saat:23:59:43 TSİ

Derinlik:7 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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