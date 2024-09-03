Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
06:11
KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş'ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
Kahramanmaraş deprem son dakika haberi: Yüzyılın felaketinde merkez üssü olan ilde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Her yaşanan deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine dönüyor. Depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliği takip ediliyor. Peki; 3 Eylül Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...