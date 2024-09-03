KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: 3 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş’ta deprem nerede oldu, şiddeti kaç?

Kahramanmaraş deprem şiddeti ve merkez üssü gündemdeki yerini aldı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilerde artçı sarınstının detayları belli oldu. Sarsıntıyı hisseden şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?