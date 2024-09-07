Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
10:39
SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve çevresinde hissedilen deprem 7 Eylül 2024 Cumartesi sabah saatlerinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerinde depremin büyülüğü, şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 7 Eylül 2024 Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?