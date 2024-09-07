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Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:39

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve çevresinde hissedilen deprem 7 Eylül 2024 Cumartesi sabah saatlerinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerinde depremin büyülüğü, şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 7 Eylül 2024 Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde derinliği 6 kilometreden fazla büyük bir deprem gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından hisssedilen bu depreme ilişkin araştırmalar sürüyor. İşte, 7 Eylül Kahramanmaraş depreminin ayrıntıları haberin devamında...

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU!

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde, saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?

7 EYLÜL 2024 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN AYRINTILARI

Büyüklük:5.0 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-07
Saat:09:02:56 TSİ
Enlem:37.29611 N
Boylam:37.03806 E
Derinlik:6.26 km

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?

DEPREM HİSSEDİLDİ Mİ?

Kahramanmaraş ve çevresinde etkili olan 5 şiddetinde meydana gelen depremin vatandaşlar tarafından hissedildiği bilgisi geldi.

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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