SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Kahramanmaraş depremi merkez üssü neresi ve kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde derinliği 6 kilometreden fazla büyük bir deprem gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından hisssedilen bu depreme ilişkin araştırmalar sürüyor. İşte, 7 Eylül Kahramanmaraş depreminin ayrıntıları haberin devamında...