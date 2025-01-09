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Giriş Tarihi: 09.01.2025 22:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:08

SON DAKİKA KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK! Memur olmak isteyenler dikkat: KPSS'li KPPS'siz personel kadroları

Son dakika kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında KPSS'li ve KPSS şartsız olmak üzere kamuda yer almak isteyen memur adayları ilanları takip ediyor. Birçok farklı kurumda Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumların ilanları Resmi Gazete'de duyuruldu. Kadrolara ait başvurular tarihler, koşullar ve branş dağılımı için bilgiler sorgulanıyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları

SON DAKİKA KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK! Memur olmak isteyenler dikkat: KPSS’li KPPS’siz personel kadroları

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere binlerce kadroya alım gerçekleştirilecek. Bakanlıklar, enstitüler, müdürlükler gibi birçok farklı branşa ve kadroya alım gerçekleştirilecek. Adaylar KPSS'li, KPSS'siz olmak üzere tüm kadroları araştırmaya başladı.İşte kamu personeli alım ilanları ve detayları...

SON DAKİKA KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK! Memur olmak isteyenler dikkat: KPSS’li KPPS’siz personel kadroları

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

1. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

2. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

3. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 Stajyer Kontrolör kadrosuna personel alımı yapacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

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SON DAKİKA KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK! Memur olmak isteyenler dikkat: KPSS’li KPPS’siz personel kadroları

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile toplam 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak.

Adayların başvuruları, 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, sözlü sınav olarak 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

SON DAKİKA KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK! Memur olmak isteyenler dikkat: KPSS’li KPPS’siz personel kadroları

DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak.

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 ve YDS'den İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları şartı aranacak.

Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

SON DAKİKA KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK! Memur olmak isteyenler dikkat: KPSS’li KPPS’siz personel kadroları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. dereceden 35 adet kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınav ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvuruda bulunabilecek.

Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği bulunması gerekecek.

Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve "www.aile.gov.tr", "https://aile.gov.tr/pgm" adreslerinden ulaşabilecek.

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