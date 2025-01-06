SON DAKİKA KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI OLACAK! Memur olmak isteyenler dikkat: KPSS’li KPPS’siz personel alacak kadrolar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.
Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Giriş (sözlü) sınavı 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.
2. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacak.
Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Giriş (sözlü) sınavı 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.
3. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 Stajyer Kontrolör kadrosuna personel alımı yapacak.
Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Giriş (sözlü) sınavı 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.