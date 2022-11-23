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Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: "Bölgenin deprem tehlikesi yüksek"
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
11:37
Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: "Bölgenin deprem tehlikesi yüksek"
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 şiddetinde meydana gelen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Depremin odak derinliğinin yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı olduğu belirtilirken Düzce ili ve ilçelerinin tamamı 1996'da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede, "Bölgenin deprem tehlikesi yüksek" denildi.