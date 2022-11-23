Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: "Bölgenin deprem tehlikesi yüksek"

Açıklamada, "Depremin odak derinliği yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilmiştir. Düzce ili ve ilçelerinin tamamı 1996'da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.