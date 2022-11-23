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Haberler Yaşam Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: "Bölgenin deprem tehlikesi yüksek"
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:37

Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: "Bölgenin deprem tehlikesi yüksek"

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 şiddetinde meydana gelen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Depremin odak derinliğinin yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı olduğu belirtilirken Düzce ili ve ilçelerinin tamamı 1996'da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede, "Bölgenin deprem tehlikesi yüksek" denildi.

AA
Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: Bölgenin deprem tehlikesi yüksek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin odak derinliğinin yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: Bölgenin deprem tehlikesi yüksek

Enstitünün Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8253 K 30.9978 D) merkez üssünde yerel saat ile 04.08'de aletsel büyüklüğü 6,0 olan şiddetli bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

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Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: Bölgenin deprem tehlikesi yüksek

Açıklamada, "Depremin odak derinliği yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilmiştir. Düzce ili ve ilçelerinin tamamı 1996'da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: Bölgenin deprem tehlikesi yüksek

"BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK"

Yürürlüğe 1996'da giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nın AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendiği ve "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" tanımıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, yeni haritada öncekinden farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerlerinin (PGA) gösterildiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesinden kritik Düzce depremi açıklaması: Bölgenin deprem tehlikesi yüksek

Açıklamada, Düzce'nin PGA 475(yıl) maksimum ivme değerinin 0.3-0.7g arasında değiştiği, bunun da bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu gösterdiği kaydedildi.

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