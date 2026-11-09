SON DAKİKA | Kanser hastalarının üzerinden vurgun yapmışlardı: 2. dalga operasyon gerçekleşti! 15 şüpheliye gözaltı

KAYSERİ'DEKİ DEPO SORUMLUSU 80 ADET KANSER İLACIYLA YAKALANDI

Antalya'da yakalanan şüpheli Emrah Atik'in telefonunda, Antalya Memorial Hastanesi'nde görevli doktor Mammad Mirzaliyev ve hemşire Abdullah Küçük ile sağlık turizmcisi Müslüm Ramazan arasında olayla ilgili yazışmalar saptandı. Öte yandan, Kayseri'de depo sorumlusu olarak görev yapan Serkan Doğan'ın ise Ahmet Cengiz ve Moharram Jabbari ile yüksek tutarlı para transferleri olduğu; ayrıca şüphelinin 2022 yılındaki operasyonda da ele geçirilen ilaçlarla birebir aynı türden 80 adet "OPDIVO" marka kanser ilacıyla yakalandığı ortaya çıktı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen deliller ve yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; suç örgütünün faaliyetlerine iştirak ettiği kesinleşen aralarında doktor, eczacı kalfası, hemşire, matbaacı ve depo sorumlularının bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınıeken, 3 iş yerinde de arama gerçekleştirildi.