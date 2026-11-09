Haberler
Galeri
Yaşam
SON DAKİKA | Kanser hastalarının üzerinden vurgun yapmışlardı: 2. dalga operasyon gerçekleşti! 15 şüpheliye gözaltı
Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:14
Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 07:30
SON DAKİKA | Kanser hastalarının üzerinden vurgun yapmışlardı: 2. dalga operasyon gerçekleşti! 15 şüpheliye gözaltı
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik 3 ilde eş zamanlı ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.