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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Kapalı Çarşı'da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:54

SON DAKİKA... Kapalı Çarşı'da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!

SON DAKİKA... İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Kapalı Çarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik düğmeye bastı. Yapılan operasyonda aralarında Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 9 milyar liralık kara para akladığı gerekçesiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan operasyonda el konulan araçlar ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmeye başlandı.

Emir SOMER
SON DAKİKA... Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!

"Kara Para Aklama" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçu ile ilgili detaylı bir çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA... Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!

Yapılan incelemeler kapsamında; şüphelilerce İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım-satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin, kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği saptandı.

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SON DAKİKA... Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON…

Kara para aklandığı ve dokuz milyar liralık yasa dışı para dolaşımı tespit edildi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!

Yürütülen soruşturma kapsamında Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında olduğu şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. "Kara Para Aklama" vurgununda gözaltına alınan şüphelilerin yöntemlerine ve gündem olan operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı.

SON DAKİKA... Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; operasyonla gözaltına alınan şüpheliler "Yatırım" ve "Yüksek Kazanç" vaadi ile insanları tuzağa düşürdü ve "Sanal Bahis" başta olmak üzere farklı başlıklar altında kurdukları paravan şirketlere paraların yatırılmasını sağladı. Çok sayıda kişi paravan şirketlere para yatırarak dolandırıldı.

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