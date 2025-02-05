SON DAKİKA... Kapalı Çarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!

Yapılan incelemeler kapsamında; şüphelilerce İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım-satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin, kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği saptandı.