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SON DAKİKA... Kapalı Çarşı'da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
13:54
SON DAKİKA... Kapalı Çarşı'da 9 milyarlık kara para vurgunu: İşte operasyonda el konulan lüks araçlar!
SON DAKİKA... İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Kapalı Çarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik düğmeye bastı. Yapılan operasyonda aralarında Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 9 milyar liralık kara para akladığı gerekçesiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan operasyonda el konulan araçlar ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmeye başlandı.