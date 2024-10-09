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Giriş Tarihi: 09.10.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:03

Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken 'siyah' detayı

Son dakika haberleri: İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında yaşanan dehşetin ardından gençlerin yaşam şekilleri ve hayat tarzları de toplum gündeminde yerini aldı. 2 genç kızı canice katledip hayatına son veren Semih Çelik'in odasındaki eşyalardan çizimlerine kadar bir çok konu insanlar arasında konuşulurken aynı gün hayatını kaybeden 19 yaşında 3 gençle ilgili dikkat çeken bir detay göz önüne serildi. Olay günü görüntüleri ortaya çıkan İkbal Uzuner ve Semih Çelik'in tamamen siyah kıyafetler giydiği görülürken Ayşenur Halil'in cansız bedeni üzerinde de siyah kıyafetler olduğu öğrenildi. 3 gencin de siyah kıyafetli olmalarının sırrı merak konusu oldu.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken ’siyah’ detayı

Son dakika haberleri: Fatih Edirnekapı surlarında önce evine çağırdığı kız arkadaşı Ayşenur Halil'i katleden Semih Kılıç ardından ayrıldığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'le surlarda buluşmuş ve onu orada katletmişti.

Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken ’siyah’ detayı

Aynı surlardan aşağı atlayarak canına kıyan Semih Kılıç ve iki kız arkadaşını birbirine bağlayan siyah kıyafetler ise dikkat çekti.

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Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken ’siyah’ detayı

İddiaya göre Semih Çelik'in iş arkadaşı Çelik için "Her gün siyah giyerdi." diyor.

Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken ’siyah’ detayı

3 GENÇLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY

Konuyla ilgili SABAH gazetesinin elde ettiği güvenlik kamera görüntülerinde görüldüğü üzere Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in de olay günü tamamen siyah kıyafetler giydiği ortaya çıktı.

Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken ’siyah’ detayı

Aynı şekilde Semih Çelik'in evine çağırıp canına kıydığı kız arkadaşı Ayşenur Halil'in de üzerinde siyah tişört ve siyah pijamalar olması dikkat çekti.

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