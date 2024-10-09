Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken ’siyah’ detayı

3 GENÇLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY

Konuyla ilgili SABAH gazetesinin elde ettiği güvenlik kamera görüntülerinde görüldüğü üzere Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in de olay günü tamamen siyah kıyafetler giydiği ortaya çıktı.