Giriş Tarihi: 09.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
15:03
Son dakika: Katil Semih Çelik iki kadını öldürüp intihar etmişti! Surdaki vahşette dikkat çeken 'siyah' detayı
Son dakika haberleri: İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında yaşanan dehşetin ardından gençlerin yaşam şekilleri ve hayat tarzları de toplum gündeminde yerini aldı. 2 genç kızı canice katledip hayatına son veren Semih Çelik'in odasındaki eşyalardan çizimlerine kadar bir çok konu insanlar arasında konuşulurken aynı gün hayatını kaybeden 19 yaşında 3 gençle ilgili dikkat çeken bir detay göz önüne serildi. Olay günü görüntüleri ortaya çıkan İkbal Uzuner ve Semih Çelik'in tamamen siyah kıyafetler giydiği görülürken Ayşenur Halil'in cansız bedeni üzerinde de siyah kıyafetler olduğu öğrenildi. 3 gencin de siyah kıyafetli olmalarının sırrı merak konusu oldu.