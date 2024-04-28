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Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu
Giriş Tarihi: 28.04.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
19:37
Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu
Son dakika haberleri: Türkiye, 17 Haziran'da Balıkesir Gönen'deki evinden yürüyüş yapmak için ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde Korhan Berzeg'e ait kimlik, kredi kartları ve 4 kemik parçası evine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Aynı bölgede arama yapan ekipleri, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu. İşte son dakika haberinin detayları...