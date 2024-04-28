Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

Son dakika haberleri: Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem "Asya Direktörü" olarak görev yapan Korhan Berzeg, daha sonra emekli olup Büyükada'daki evinde yaşamaya başlamıştı. 17 Haziran'da Balıkesir Gönen'deki evinden yürüyüş yapmak için yazlık evinden ayrılan Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarının sonunda 312 gün sonra haber geldi ve Korhan Berzeg'e ait kimlik, kredi kartları ve 4 kemik parçası evine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Öte yandan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.