Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu
Giriş Tarihi: 28.04.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 19:37

Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

Son dakika haberleri: Türkiye, 17 Haziran'da Balıkesir Gönen'deki evinden yürüyüş yapmak için ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde Korhan Berzeg'e ait kimlik, kredi kartları ve 4 kemik parçası evine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Aynı bölgede arama yapan ekipleri, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

Son dakika haberleri: Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem "Asya Direktörü" olarak görev yapan Korhan Berzeg, daha sonra emekli olup Büyükada'daki evinde yaşamaya başlamıştı. 17 Haziran'da Balıkesir Gönen'deki evinden yürüyüş yapmak için yazlık evinden ayrılan Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarının sonunda 312 gün sonra haber geldi ve Korhan Berzeg'e ait kimlik, kredi kartları ve 4 kemik parçası evine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Öte yandan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.

Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

Jandarma, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 5 gün önce başlayan incelemelerini sürdürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

AYNI BÖLGEDE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLDİ

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetlerine,

Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

Son dakika: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu

KAFATASI PARÇASI VE 3 KEMİK...

Bölgenin yoğun bitki örtüsü dolayısıyla çalışmaların 5. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.

SON DAKİKA