Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
18:38
SON DAKİKA: Diyarbakırlı kayıp Narin Güran için ihbar geldi! Aramalar derede yoğunlaştı
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma sualtı timleri küçük kızı köyü Tavşantepe Köyü'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir derede arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye seferber olan ekipler, hassas burun köpekleriyle birlikte bölgeyi didik didik kontrol etmeye başladı. Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. İşte son dakika Narin Güran haberinin ayrıntıları...