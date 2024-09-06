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Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:38

SON DAKİKA: Diyarbakırlı kayıp Narin Güran için ihbar geldi! Aramalar derede yoğunlaştı

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma sualtı timleri küçük kızı köyü Tavşantepe Köyü'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir derede arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye seferber olan ekipler, hassas burun köpekleriyle birlikte bölgeyi didik didik kontrol etmeye başladı. Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. İşte son dakika Narin Güran haberinin ayrıntıları...

Hüseyin KAÇAR
DHA
SON DAKİKA: Diyarbakırlı kayıp Narin Güran için ihbar geldi! Aramalar derede yoğunlaştı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 17'nci güne girdi. Çalışmalar, Narin'in kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştı.

SON DAKİKA: Diyarbakırlı kayıp Narin Güran için ihbar geldi! Aramalar derede yoğunlaştı

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

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SON DAKİKA: Diyarbakırlı kayıp Narin Güran için ihbar geldi! Aramalar derede yoğunlaştı

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Diyarbakırlı kayıp Narin Güran için ihbar geldi! Aramalar derede yoğunlaştı

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON DAKİKA: Diyarbakırlı kayıp Narin Güran için ihbar geldi! Aramalar derede yoğunlaştı

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

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