Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:37
Son dakika: Kayıp Narin Güran'ın amcası Salim Güran WhatsApp mesajlarını neden sildi? İlginç savunma, şoke eden iddia: Kan, kusmuk...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan Narin'in amcası Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi. Telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna ilginç bir yanıt veren şüpheli amca, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yaptı. Öte yandan, Salim Güran'ın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı bilgisine ulaşılırken, sosyal medyadan yapılan o yorum dikkat çekti. İşte kayıp Narin Güran ile ilgili son dakika haberinin detayları...