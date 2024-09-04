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Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:37

Son dakika: Kayıp Narin Güran'ın amcası Salim Güran WhatsApp mesajlarını neden sildi? İlginç savunma, şoke eden iddia: Kan, kusmuk...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan Narin'in amcası Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi. Telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna ilginç bir yanıt veren şüpheli amca, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yaptı. Öte yandan, Salim Güran'ın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı bilgisine ulaşılırken, sosyal medyadan yapılan o yorum dikkat çekti. İşte kayıp Narin Güran ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kayıp Narin Güran’ın amcası Salim Güran WhatsApp mesajlarını neden sildi? İlginç savunma, şoke eden iddia: Kan, kusmuk...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'den 14 gündür haber alınamıyor.

Son dakika: Kayıp Narin Güran’ın amcası Salim Güran WhatsApp mesajlarını neden sildi? İlginç savunma, şoke eden iddia: Kan, kusmuk...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli cezaevine gönderilmişti.

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Son dakika: Kayıp Narin Güran’ın amcası Salim Güran WhatsApp mesajlarını neden sildi? İlginç savunma, şoke eden iddia: Kan, kusmuk...

Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade veren amca S.G. iddiaları yalanlayarak, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını ileri sürdü.

Son dakika: Kayıp Narin Güran’ın amcası Salim Güran WhatsApp mesajlarını neden sildi? İlginç savunma, şoke eden iddia: Kan, kusmuk...

"TARLALARIN YANINDA OLDUĞUM SÜREÇTE TELEFONUM ÇEKMİYORDU"

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti.

Son dakika: Kayıp Narin Güran’ın amcası Salim Güran WhatsApp mesajlarını neden sildi? İlginç savunma, şoke eden iddia: Kan, kusmuk...

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca S.G., "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

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