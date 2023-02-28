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Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 28.02.2023 18:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
18:51
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kayseri'de 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Kayseri deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Ankara depreminin tüm detayları...