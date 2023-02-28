Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kayseri'de saat 18:16'da 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA KAYSERİ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Kayseri deprem bilgileri ve tüm detaylar;