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Haberler Yaşam Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 28.02.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 18:51

Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kayseri'de 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Kayseri deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Ankara depreminin tüm detayları...

Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kayseri'de saat 18:16'da 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA KAYSERİ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Kayseri deprem bilgileri ve tüm detaylar;

Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

Son Dakika Kayseri’de deprem meydana geldi! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SON DAKİKA