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Giriş Tarihi: 30.11.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 17:25

Son dakika: Kayseri'deki mobilya fabrikasında yangın: 3 kişi öldü!

Son dakika: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. 3 işçinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.

AJANSLAR
Son dakika: Kayseri’deki mobilya fabrikasında yangın: 3 kişi öldü!

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika: Kayseri’deki mobilya fabrikasında yangın: 3 kişi öldü!

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

SON DAKİKA | Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

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Son dakika: Kayseri’deki mobilya fabrikasında yangın: 3 kişi öldü!

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Son dakika: Kayseri’deki mobilya fabrikasında yangın: 3 kişi öldü!

Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Son dakika: Kayseri’deki mobilya fabrikasında yangın: 3 kişi öldü!
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