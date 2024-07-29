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SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
11:33
SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 2014 yılında beyin kanaması geçiren, oyuncu, sunucu ve eski gazeteci Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Işık'ın ölüm haberinin ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik." ifadelerini kullandı.