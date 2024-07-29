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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:33

SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 2014 yılında beyin kanaması geçiren, oyuncu, sunucu ve eski gazeteci Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Işık'ın ölüm haberinin ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Oyuncu ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyordu.

SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

"UMUDUMUZ VARDI"

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, Kenan IşıkA Haber canlı yayınında anlattı.

Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah ustamıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik. Çok önemli bir karakterdi. Sadece oyunculuk ve sunuculuk yetenekleriyle değil insani özellikleriyle de pek çok genç sanatçıya hatta yetiştirdiği kişilere örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti! Yüksel Aytuğ canlı yayında duygularını paylaştı | Video

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SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı:

Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ben de çok yeni öğrendim. Biz de Devlet Tiyatroları olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.

Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz.

SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

KENAN IŞIK KİMDİR?
1947'de Malatya'da doğan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu yazdı.

SON DAKİKA: Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Kenan Işık 10 yıldır komadaydı.

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