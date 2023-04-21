Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamada şu şfadeleri kullandı:

''Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik.

Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.