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Haberler Yaşam Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 23:12

Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir son dakika açıklama ile kentsel dönüşüme ilişkin müjdeleri peş peşe duyurdu. Verilen iki müjdenin ardından kiralara yapılacak yardım tutarı hakkında araştırmalar hız kazandı. Binlerce vatandaş ise bu noktada kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Bursa, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere il il kentsel dönüşüm kira desteği ücretleri sorgulanıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek? İşte konu ile ilgili o açıklama…

Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL sorusu yanıt aramaya başladı. Kira desteği alan vatandaşlara sevindiren haber geldi. Bir son dakika açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümü hızlandıracak müjdeleri peş peşe duyurdu. Buna göre, 3 bin 500 TL olan İstanbul kira desteği ödemeleri yükseltildi. Bu noktada söz konusu yardımdan faydalanmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Kira desteği ne kadar, kaç TL oldu, kaç ay veriliyor? İşte, 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ücretleri son durum...

Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde kira yardımını arttırdıklarını duyurdu.

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Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamada şu şfadeleri kullandı:

''Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik.

Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.

Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız.

100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek.

Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak. Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek.

Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit 5625 lira, 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek.

Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır.

Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır.Önümüzdeki Çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak.

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