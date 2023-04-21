Son Dakika: Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir son dakika açıklama ile kentsel dönüşüme ilişkin müjdeleri peş peşe duyurdu. Verilen iki müjdenin ardından kiralara yapılacak yardım tutarı hakkında araştırmalar hız kazandı. Binlerce vatandaş ise bu noktada kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Bursa, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere il il kentsel dönüşüm kira desteği ücretleri sorgulanıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar, kaç TL verilecek? İşte konu ile ilgili o açıklama…