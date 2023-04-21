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Haberler Yaşam Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları
Giriş Tarihi: 21.04.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 17:07

Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

Başkan Erdoğan Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde iki büyük müjde verdi. Müjdelerin ardından kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Kiralara yapılacak yardımın yanı sıra yarısı bizden kampanyası da gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da uygulanacak yardım bedelinin yükseldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ardından kira desteği başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır soruları yanıt arıyor. Peki, kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…

Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

Kira yardımı ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile takip edilen kentsel dönüşüm müjdesi İstanbul'da geçerli olacak. Dönüşümde kira için yardım almak isteyen İstanbullular araştırmalara başladı. Kira desteği arttı mı, ne kadar oldu, zam mı geldi soruları yanıt arıyor. Öte yandan yarısı bizden kampanyası da araştırılıyor. Peki, kentsel dönüşümde kira yardımı şartları neler, kaç ay veriliyor? İşte, detaylar…

Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

SON DAKİKA: KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2023 ZAMLANDI!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından kesitler:

Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik. Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.

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Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

İkinci müjdemiz kira yardımları ile ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz.

Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

KİRA YARDIMI ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımını almak için gereken belgeler, başvuran kişinin gayrimenkul sahibi ya da kiracı olmasına göre değişiyor. Kiracıların ibraz etmesi gereken belgeler de konut ya da iş yeri kiracısı olma durumuna göre farklılık gösteriyor. Gayrimenkul sahibinin kentsel dönüşüm kira yardımı alması için gerekli evraklar şunlardır:

Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel

Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

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