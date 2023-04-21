Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

Başkan Erdoğan Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde iki büyük müjde verdi. Müjdelerin ardından kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu sorusu yanıt aramaya başladı. Kiralara yapılacak yardımın yanı sıra yarısı bizden kampanyası da gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da uygulanacak yardım bedelinin yükseldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ardından kira desteği başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır soruları yanıt arıyor. Peki, kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…