Kentsel Dönüşüm Kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Kentsel dönüşüm kira yardımı 2023 başvuru şartları

SON DAKİKA: KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2023 ZAMLANDI!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından kesitler:

Her insanımızın hayat kalitesini yükseliyor, ülkemizi büyütüyoruz. İşte bugün GOP'ta aynı zamanda bunun için varız. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik. Özel sektörün de katkılarıyla ülkemizi bunun 20 yıl öncesine göre çok iyi seviyeye getirdik. İstanbul başta olmak üzere deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.