SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...

DEVLET ADAMLARININ VERİLERİ DE SİSTEMDE



Savcılık hazırladığı fezlekesinde, soruşturmada yalnızca vatandaşların değil, devlet büyükleri, milletvekilleri, polisler, savcılar ve askerlerin de kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini, ayrıca bu bilgilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını belirtti. Bu yasa dışı panellerin birçoğunun Telegram grupları, Dark Web platformları ve çeşitli internet siteleri aracılığıyla faaliyet gösterdikleri kaydedilirken "larschecker.com.tr, illegaltoplum.org, jaguarclani.com, wlozinoyun.online" gibi internet sitelernin de bu sistemin bir parçası olduğu ifade edildi.