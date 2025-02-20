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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 07:34

SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...

Son dakika haberi: Vatandaşların kişisel verilerini çalarak, kimlik, fotoğraf, adli sicil kayıtları, adresleri gibi birçok özel bilgiyi "panel" adını verdikleri sistemde toplayıp satan hackerlar deşifre oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyle "panel" ismi verilen illegal sisteme dair çarpıcı detaylar yer aldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA
SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...

Son dakika haberi: Türkiye için büyük bir tehdit oluşturan siber saldırı niteliğindeki "panel sistemi" ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçerek soruşturma başlatmış, bu kapsamda çoğunlukla 18 yaşından küçük hackerların, Türk vatandaşların kişisel verilerini çalarak kimlik, fotoğraf, mesaj gibi birçok özel bilgiyi "panel" adını verdikleri sistemde topladıkları tespit edilmişti.

SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilen araştırma raporlarının incelenmesi neticesinde vatandaşlara ait kişisel iletişim, adres, tapu bilgileri, eğitim bilgileri vs. gibi kişisel verilerin illegal bir şekilde ele geçirildiği ve sosyal medya platformlarında ücret karşılığı satıldığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan operasyonda 44 şüpheli tutuklanmıştı.

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SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...

PANEL SORUŞTURMASINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Kamu kurumlarına ait sistemlerden yasa dışı yollarla kişisel verileri ele geçirerek satışını yapan bu yapılanmayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında fezleke hazırlayarak dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. SABAH'ın ulaştığı fezlekenin detaylarında çarpıcı iddialar yer aldı. Panel sisteminde 76 şüphelinin tespit edildiği ve birçok yasa dışı "sorgu paneli"nin kapatıldığı bildirildi.

SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...

TÜM ÖZEL HAYATIN "PANEL" SİSTEMİNDE

Şüphelilerin çeşitli oltalama (phishing) yöntemleriyle kamu kurumlarındaki yetkili kullanıcı hesaplarını, kimlik numaralarını, tapu kayıtlarını, adli sicil kayıtlarını, adres ve GSM bilgilerini, sağlık, seyahat vb. birçok kişisel bilgileri ele geçirdiği ve bu hesaplar üzerinden vatandaşlara ait kritik bilgilere erişim sağladıklarının altı çizildi. Elde edilen bu verilerin de "checker paneli" adı verilen illegal sorgulama sistemlerine dönüştürülerek internet üzerinden satışına sunulduğu vurgulandı.

SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...

DEVLET ADAMLARININ VERİLERİ DE SİSTEMDE

Savcılık hazırladığı fezlekesinde, soruşturmada yalnızca vatandaşların değil, devlet büyükleri, milletvekilleri, polisler, savcılar ve askerlerin de kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini, ayrıca bu bilgilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını belirtti. Bu yasa dışı panellerin birçoğunun Telegram grupları, Dark Web platformları ve çeşitli internet siteleri aracılığıyla faaliyet gösterdikleri kaydedilirken "larschecker.com.tr, illegaltoplum.org, jaguarclani.com, wlozinoyun.online" gibi internet sitelernin de bu sistemin bir parçası olduğu ifade edildi.

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