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SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
07:34
SON DAKİKA: Kişisel bilgileri satan hackerlar deşifre oldu! Fezlekeye SABAH ulaştı: Röntgenden uçak biletine kadar...
Son dakika haberi: Vatandaşların kişisel verilerini çalarak, kimlik, fotoğraf, adli sicil kayıtları, adresleri gibi birçok özel bilgiyi "panel" adını verdikleri sistemde toplayıp satan hackerlar deşifre oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyle "panel" ismi verilen illegal sisteme dair çarpıcı detaylar yer aldı.