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Haberler Yaşam Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 07:44

Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

Son dakika haberler: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronvirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek atılabilecek adımları sıralarken Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.

BURAK ÇELİK
Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

Son dakika haberler: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek," Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.

Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Deniz Odabaş SABAH' a salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Odabaş'ın açıklamaları şöyle:

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Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

KALAN KISITLAMALAR DA KALKIYOR

Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez.

Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor.

Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var.

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