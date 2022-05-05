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Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
07:44
Son dakika | Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı
Son dakika haberler: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronvirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek atılabilecek adımları sıralarken Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.