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SON DAKİKA… KKTC’deki Filo Jet faciasında yeni gelişme! 9 şüpheli hakkında kasten öldürme suçlaması
Giriş Tarihi: 20.11.2026 15:24
SON DAKİKA… KKTC’deki Filo Jet faciasında yeni gelişme! 9 şüpheli hakkında kasten öldürme suçlaması
SON DAKİKA… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasında 28 kişi hayatını kaybetmişti. soruşturmada, 9 şüpheliye yöneltilen 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlaması, 'kasten öldürme' olarak değiştirildi.