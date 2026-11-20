Mahkeme, gözaltında bulunan ve aranan kişilerin görev ve yetkileri ile sorumluluklarının belirlenmesi için polisten, batan FiloJet gemisinin Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı ile acil durumlardaki spesifik görev dağılımı için Role Cetveli'ni temin ederek mahkemeye sunmasını istemişti.

Mahkeme bir kısmı aranan ve KKTC'de olmadıkları belirlenen 5 kişinin talimat ile alınan ifadelerinin mahkemeye ulaştığını ve bu kişilerin Türkiye'de el konulan bilgisayar ve cep telefonlarının inceleneceğini açıklamıştı.