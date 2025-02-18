SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!

Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve doğalgaz ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır.