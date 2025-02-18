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SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:36
SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!
Kocaeli Kartepe'de metro inşaatının sondaj çalışması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alev aldı. Yangın 22 saattir sönmezken AFAD ve doğalgaz ekipleri bölgede kuş uçurtmadı.