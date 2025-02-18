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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:36

SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!

Kocaeli Kartepe'de metro inşaatının sondaj çalışması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alev aldı. Yangın 22 saattir sönmezken AFAD ve doğalgaz ekipleri bölgede kuş uçurtmadı.

İHA
SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!

İlginç olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!

İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!

Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve doğalgaz ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır.

SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!

Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir. Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7x24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir.

SON DAKİKA... Kocaeli’de akılalmaz olay! Saatlerdir yanıyor: AFAD ve doğalgaz ekipleri alarmda!

Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır.

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