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SON DAKİKA! Köfteci Yusuf'tan sonra yeni skandal: Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı! Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya kadar...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
11:03
SON DAKİKA! Köfteci Yusuf'tan sonra yeni skandal: Domuz eti kullandıkları ortaya çıktı! Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya kadar...
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi ve taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Fırsatçı markalar tek tek ifşa edildi. Börekten bala, sucuktan dana kaburgaya, zeytinyağından kıymaya kadar birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi. Özellikle Köfteci Yusuf'tan sonra yeni bir domuz eti skandalı daha dikkat çekti.