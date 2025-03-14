Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:24

KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti

Konya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 4 üzerinde yaşanan sarsıntı yüzeye 11 km yakın gerçekleşti. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği araştırılanlar arasında. Peki; 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?

KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti

Konya deprem ile sallandı. Kulu merkez üssünde gerçekleşen sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinden detayları öğreniyor. Peki; Konya'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte, detaylar...

KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DAKİKA: KONYA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi paylaştı: Konya Kulu merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.44'te gerçekleşen deprem yerin 11.6 km altında kaydedildi.

İşte, ayrıntılar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti

Kandilli Rasathanesinin Konya depremine dair paylaştığı bilgiler şöyle:

TAVSANCALI-KULU (KONYA)

14.03.2025, 14:44:31 TSİ

Büyüklük: 4.2

Derinlik: 1.6 km

KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle en kısa sürede listede yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti