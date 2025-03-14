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KONYA DEPREM SON DAKİKA: 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
15:24
Konya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 4 üzerinde yaşanan sarsıntı yüzeye 11 km yakın gerçekleşti. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği araştırılanlar arasında. Peki; 14 Mart Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?